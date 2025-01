Anuncian lista del Tri para juegos contra Brasil y Argentina

La Selección Mexicana disputará dos encuentros amistosos por Sudamérica y hoy se ha revelado la lista de 23 jugadores de la Liga MX que encararán estos compromisos por Brasil y Argentina.

El combinado nacional contará en esta ocasión con elementos únicamente de torneo local. Al no ser fecha FIFA, Javier Aguirre no pudo echar mano de jugadores que militan en el futbol europeo.

Los duelos serán el 16 de enero ante el Inter de Porto Alegre en Brasil y el 21 de enero se medirán a River Plate en el Monumental de Buenos Aires, Argentina.

Esta es la lista de convocados de Javier Aguirre para el primer compromiso del 2025

Porteros

Raúl Rangel - Chivas

Andrés Sánchez - Atlético de San Luis

Fernando Tapia – Tigres

Defensas

José Castillo - Chivas

Víctor Guzmán - Rayados

Ramón Juárez - América

Jesús Orozco - Cruz Azul

Eduardo Águila - Atlético de San Luis

Jesús Angulo - Tigres

Jesús Gallardo – Toluca

Medios

José David Ramírez - León

Elías Montiel - Pachuca

Luis Romo - Chivas

Erik Lira - Cruz Azul

Pedro Pedraza - Pachuca

Gilberto Mora - Xolos

Rivaldo Lozano - Atlas

Jorge Ruvalcaba - Pumas

Jeremy Márquez – Atlas

Delanteros

Guillermo Martínez - Pumas

Santiago Muñoz - Santos

Raymundo Fulgencio - Tigres

Efraín Álvarez - Xolos

En el caso de América, sólo Ramón Juárez fue cedido. Los otros seleccionados azulcremas no fueron prestados ya que realizarán pretemporada tras conseguir el tricampeonato de la Liga MX.

La primera competencia oficial de la Selección Mexicana será el Final Four de la Nations League de la Concacaf, el próximo mes de marzo en el SoFi Stadium de Inglewood, California; enfrentará a Canadá en la ronda de Semifinales.