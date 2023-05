Alcanza Alcaraz final en Madrid

MADRID.- Carlos Alcaraz tuvo el control casi absoluto de la semifinal del Abierto de Madrid. Sólo después del partido del viernes se vio sorprendido.

El español fue agasajado con un pastel en la cancha para celebrar su vigésimo cumpleaños, luego de doblegar 6-4, 6-3 a Borna Coric (17mo preclasificado).

Después de mirar el pastel gigantesco, que en la parte superior asemejaba una pelota de tenis coronada por el número 20, Alcaraz tomó un cuchillo y tomó una pequeña tajada para probarla.

El público cantó “Feliz Cumpleaños”.

“¿Qué decir? Es increíble cumplir años delante de todos vosotros, mi 20 cumpleaños de esta manera. Cumplí mis 18 contra Rafa (Nadal), mis 19 ganando a (Cameron) Norrie, los 20 aquí pasando a la final”, dijo Alcaraz. “Cada año es superespecial, y no porque gane los partidos, sino porque vosotros lo hacéis especial”.

El local (2do) enfrentará el domingo en el duelo por el título a Jan-Lennard Struff. El alemán remontó una desventaja de un set para imponerse a Aslan Karatsev.

Alcaraz busca su cuarto título de la temporada tras sus victorias en Buenos Aires, Indian Wells y Barcelona. También se está preparando para el Abierto de Francia este mes.

Si Alcaraz defiende exitosamente su título en Madrid, volverá al número uno del mundo simplemente disputando un encuentro la próxima semana en Roma.

En el inicio de su primer duelo ante Alcaraz, Coric sorprendió con la habilidad para contraatacar en los drops. El español tuvo que cambiar de táctica y con buen golpeo sometió al croata.

Se fue arriba 3-2 con un quiebre y no miró atrás.

Alcaraz sólo ha perdido un set en el torneo —en su primer partido ante Emil Ruusuvuori. Se coronó por primera vez el año pasado antes de convertirse en campeón del Abierto de Estados Unidos y en el tenista más joven en terminar la temporada como el número uno del mundo.

Tras dar la vuelta para vencer a Ruusuvuori, Alcaraz despachó rápidamente a Grigor Dimitrov, Alexander Zverev y Karen Khachanov para disputar la semifinal.

“No me he parado a pensar que tengo 20 años y acabo de empezar. He peleado por estar en estas condiciones, es lo que quería. No tengo vértigo a todo lo que he vivido y lo que me queda por vivir”, enfatizó.

Alcaraz ha ganado sus últimos 20 partidos en España.

La número uno del mundo Iga Swiatek y la número dos Aryna Sabalenka se enfrentarán por el título este sábado.

Hace 10 días, Struff cayó ante Karatsev en la fase clasificatoria. Sin embargo, se unió al cuadro por la lesión de un tenista que sí había avanzado.

Ha aprovechado la oportunidad al máximo y está en su primera final.

Su triunfo por 4-6, 6-3, 6-4 sobre Karatsev implica también que Struff es el primer “lucky loser” en llegar a una final de un torneo Masters 1000.