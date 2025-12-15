Alcanza el Diablo 12 campeonatos

CIUDAD DE MÉXICO.- El Toluca se consagró bicampeón de la Liga MX al vencer a Tigres en la Final del Apertura 2025, logrando un triunfo reñido en el partido de vuelta que le permitió agregar un trofeo más a su vitrina.

Con esta victoria, el conjunto escarlata llegó a 12 campeonatos de Liga, igualando al Guadalajara como uno de los clubes más laureados del balompié nacional, solo por detrás del América.

Los Diablos Rojos, dirigidos por su estratega Antonio Mohamed, demostraron garra y determinación para revertir cualquier adversidad en la serie final, consolidándose como bicampeones tras su título en el Clausura 2025.

Este duodécimo campeonato llega en un momento histórico, ya que empata precisamente a Chivas, uno de los llamados "Grandes" del futbol mexicano.

Para el "Rebaño Sagrado", las noticias no son alentadoras. No solo fue eliminado en cuartos de final por Cruz Azul —en un partido donde Javier "Chicharito" Hernández falló un penalti decisivo que cerró las puertas a las semifinales—, sino que ahora ve cómo Toluca lo alcanza en el palmarés de títulos del futbol nacional. Chivas, que solo ha conquistado dos campeonatos en los últimos 20 años (el último en el Clausura 2017), permanece estancado en 12 estrellas.

PALMARÉS DE LOS DIABLOS

Los títulos de Toluca en la historia son: 1966-67, 1967-68, 1974-75, Verano 1998, Verano 1999, Verano 2000, Apertura 2002, Apertura 2005, Apertura 2008, Bicentenario 2010, Clausura 2025 y ahora Apertura 2025.

Por su parte, Chivas ostenta los de: 1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1963-64, 1964-65, 1969-70, 1986-87, Verano 1997, Apertura 2006 y Clausura 2017.

Este logro posiciona a Toluca como un equipo innegablemente grande, con un resurgimiento impresionante en los últimos torneos. Los Diablos Rojos celebran no solo el bicampeonato, sino haber alcanzado a un histórico como Chivas.