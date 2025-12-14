"El Profe Vélez" impartirá taller de alto rendimiento

El reconocido entrenador Fernando Gutiérrez Vélez, conocido como "El Profe Vélez", impartirá el próximo lunes 15 de diciembre un taller de capacitación en las instalaciones de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos (Inpode) con entrada totalmente gratuita.

El taller llevará por nombre "Principios básicos del entrenamiento deportivo hacia el alto rendimiento" y está dirigido a entrenadores, atletas, estudiantes y público interesado en el desarrollo del deporte de alto nivel, con el objetivo de compartir conocimientos fundamentales para la formación y consolidación de atletas de élite.

Fernando Gutiérrez Vélez cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el alto rendimiento, periodo en el que ha formado a numerosos medallistas en campeonatos mundiales, Juegos Parapanamericanos y Juegos Paralímpicos, contribuyendo de manera significativa a posicionar a México como una potencia en la disciplina acuática.

Desde los Juegos Paralímpicos de Atlanta 1996, el "Profe Vélez" ha guiado a un importante número de tritones y sirenas a subir al podio, incluso estableciendo nuevos récords internacionales. Su legado se consolidó aún más al alcanzar un total de 49 medallas en ocho ediciones consecutivas de Juegos Paralímpicos, logro que se mantuvo hasta París 2024.

La agenda de actividades del experimentado entrenador durante su visita al Inpode incluye una rueda de prensa, sesiones de capacitación, asistencia a visorías de talentos y asesorías especializadas, todas con acceso gratuito, lo que representa una valiosa oportunidad para el crecimiento y fortalecimiento del deporte en la entidad.