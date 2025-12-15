Alcanzan los Texans sexta victoria seguida

HOUSTON.- C.J. Stroud lanzó para 260 yardas y tres touchdowns, y los Texans de Houston tomaron una gran ventaja temprana para imponerse el domingo 40-20 sobre unos Cardinals de Arizona en declive.

Los Texans (9-5) han ganado seis partidos consecutivos por primera vez desde una racha de nueve victorias en 2018, mejorando así sus esperanzas de playoffs. Es la sexta derrota consecutiva para los Cardinals (3-11), cuya última victoria fue el 3 de noviembre contra los Cowboys.

Houston tuvo su anotación más rápida de la temporada cuando Stroud conectó con Nico Collins para un touchdown de 57 yardas en la segunda jugada del partido. Collins recibió el pase corto, esquivó a dos defensores que se lanzaron en torno a la yarda 40 y corrió sin ser tocado hasta la zona de anotación.

Los Cardinals perdieron el balón en el regreso del kickoff siguiente. Aunque los Texans lo recuperaron, no pudieron avanzar el balón y se conformaron con un gol de campo de 30 yardas que puso el marcador 10-0.

