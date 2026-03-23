Alcaraz tropieza en Miami Open

Miami.- El español Carlos Alcaraz no guardará un buen recuerdo de sus dos últimos años en Miami. Hace doce meses quedó eliminado en su debut y este domingo fue apeado del Masters 1000 de Miami (Estados Unidos) tras caer contra el estadounidense Sebastian Korda en tercera ronda.

Korda, número 36 del mundo, ganó por 6-3, 5-7 y 6-4 a Alcaraz, número 1 del ranking ATP, en 2 horas y 17 minutos de juego, en un encuentro que recordó a las palabras que el español dijo después de quedar eliminado en Indian Wells.

Alcaraz se quejó de que tenía "una diana en la espalda" que mejoraba el nivel de cualquiera que fuera su oponente tras caer ante el ruso Daniil Medvedev en el desierto californiano.

Y hoy Korda se lo volvió a recordar.

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El estadounidense tuvo entre ceja y ceja al español durante todo el partido, y estuvo cerca de ganar el partido en el segundo set, cuando sacó para ganar con 5-4 en el marcador.

Korda jugó mejor que nunca en su primer enfrentamiento contra un número 1 y desesperó al español, que llegó a decir a su banquillo durante el segundo set que se quería ir a casa.

La frustración de Alcaraz no era para menos, salvo en los últimos instantes del segundo set, el estadounidense limpió con sus golpeos todas las líneas de la pista central de Miami.

Korda metió presión de principio a fin al español desde el resto y sumó 33 ganadores y 32 errores no forzados, por los 30 y 25 de Alcaraz, respectivamente.

En el primer set, Korda ganó el 42 % de los puntos al resto y aprovechó la segunda oportunidad de quiebre que dispuso para poner el 3-5 en el marcador. Con su servicio solo sufrió en su segundo juego, cuando levantó dos bolas de ´break´, y sentenció el set con un saque directo.

A Alcaraz se le veía incómodo, haciendo más gestos que habitualmente, como demostró cuando perdió de nuevo su saque en el tercer juego del segundo set.

"Me voy a casa. Me voy a casa (...) No puedo más", dijo a su banquillo el español, sin comprender cómo podía detener a un Korda que intercalaba golpes profundos con otros más angulados.