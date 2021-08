Alessandros Racing vuelve a subir al podio

El pasado fin de semana se celebró el Gran Premio Viva México, séptima fecha de la Copa Notiauto que tuvo lugar en Pachuca, Hidalgo, donde el equipo Alessandros Racing volvió al podio en la TC2000 y lo hizo a lo grande al conseguir el primer sitio de la mano del auto #26 de Allan Van Rankin y Jorge Hagstotz.

Desde la sesión de calificación todos los autos de la escudería se vieron poderosos al marcar los mejores tiempos, el que más destacó fue Elliot Van Rankin que se llevó la pole, con lo que abría la puerta para sacudirse el trago amargo que tuvo en la fecha pasada cuando su auto fuera descalificado luego de que una falla en su motor provocara una variante de caballaje.

Pero luego de realizar un trabajo excelso y ganar a lo largo de los 70 minutos de competencia, la mala suerte se volvió a presentar y los comisarios de carrera, lo sancionaron con 30 segundos luego de que en los albores de la competencia tuviera un contacto de carrera contra uno de sus contrincantes. Lo que derivó en colocarse en la novena posición general y así frustrar una vez más la obtención de su sexta victoria del año.

Pero no todo estuvo perdido, como relevo de lujo en lo más alto del podio, quedó el auto #26 de Allan y Jorge, que durante toda la carrera estuvieron yendo hacia el frente aplicando rebases espectaculares que lo llevaron a la segunda posición. Como escolta de elite se mantuvo pegado al #28 e incluso en un par de ocasiones estuvo cerca de arrebatarle el primer sitio a Elliot, pero ante la sanción, el #26 se apoderó de la victoria.

"Estoy súper contento, logramos la primer victoria del año para el #26 de Alessandros Racing, y eso me tiene muy orgulloso, el auto estuvo magnífico, quiero agradecerle a los mecánicos por su gran trabajo que pudimos coronar con este buen resultado. Logramos también puntos muy importantes para el campeonato por equipos que se ha apretado mucho. Pero por otra parte estoy algo triste porque no pudimos concretar el 1-2, Elliot hizo un buen trabajo pero esa sanción costó muy caro, afortunadamente el equipo no perdió la victoria y ambos autos continuamos en la lucha por el título", comentó Allan.