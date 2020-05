Alex de Alba de tres - tres

Alex de Alba, de la escudería potosina del "Sabor Ganador" Canel´s/Kultek, se adjudicó su tercera victoria en la Súper Copa Red Cola eSports que se disputó en el Circuito de Las Américas, Texas, y se perfila como el monarca de este campeonato virtual.

La victoria del piloto Canel´s-Kultek de punta a punta y solamente peligró cuando su coequipero, Rubén García Jr., después de la aparición del pace car, se le acercó y estuvo a punto de rebasarlo cosa que no pudo hacer al despistarse y dejarle el camino libre.

"No fue sencillo es una pista difícil y no permite errores, por otra parte la bandera amarrilla duro mucho y eso provocó que las llantas bajaran la presión y se enfriaran, de allí que las primeras vueltas con bandera verde sufrí mucho" dijo el joven piloto.

De Alba agregó "quiero agradecer a mi equipo Canel´s/Kultek, a mi hermano y a Guillermo Barrales que estuvieron ayudándome con la estrategia de pits que salió mejor de lo que esperábamos, por último quiera agradecer a Red Cola, Mercedes y Súper Copa".

Noel León cruzo la meta en la segunda posición y comentó que el reinicio de la carrera casi al final estuvo de locos porque tenía las llantas frías y casi pierde el auto, pero que afortunadamente logró controlarlo y aprovechar algunos errores de los que iban adelante suyo para subir al podio, dedicando ese resultado a Sidral Aga y Red Cola que son sus patrocinadores.

"Estoy muy contento por este primer podio en este campeonato y quiero dedicárselo a Alessandro Racing, Grupo Andrade y Transportes Unidos Mexicanos, es una pista de las más difíciles que he corrido en simulador y no me puedo olvidar de mi hermana Mariana que estuvo apoyándome en la estrategia de pits por lo que también ella es parte de este resultado", dijo Rovelo.