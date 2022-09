Alex de Alba va por todo a Ags.

Una de las pistas emblemáticas para el piloto #14 Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team Alex de Alba Jr. se hace presente este fin de semana en la ciudad de Aguascalientes, el año 2021 se convertiría en el lugar que lo vio consagrar los colores de su equipo en lo más alto del podio en las dos visitas de NASCAR México, primero en la fecha 4 y posteriormente en la 8.

Memorables recuerdos las dos carreras del 2021 en tierras hidrocálidas, ver los autos 88 y 14 festejar el triunfo en sus respectivas categorías fue algo sumamente impresionante al ver los sentimientos de los aficionados desbordar en las tribunas, como no tener un festejo de esa magnitud si un año antes un fuerte accidente hizo abandonar a Alex de Alba Jr., no solo de la carrera, si no, también del recinto para ser atendido por el fuerte impacto.

La actual temporada no ha estado del todo positiva como se esperaba, aún con los problemas suscitados a lo largo de 7 carreras se mantiene la segunda plaza del clasificatorio general a 5 fechas para concluir la temporada, todo es posible en este último tramo de la campaña, por tal motivo se tendrá que aprovechar al máximo desde el primer entrenamiento buscando el mejor balance de la unidad #14 conducida por Alex de Alba Jr. de Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team quien pretende este fin de semana la tercer victoria al hilo en el Óvalo Aguascalientes México.

Alex de Alba Jr. #14 Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team comentó “Muy emocionado de regresar a Aguascalientes, una pista que se asemeja mucho a Chihuahua donde pudimos conseguir nuestra única victoria en este año. Los dos carros podemos hacer buenos puntos de cara al campeonato. La afición de Aguascalientes siempre ha sido un muy buen apoyo, estoy seguro que esto nos ayudará mucho para recuperar el momentum de cara a la última parte de la temporada. En el 2021 que pudimos ganar Aguascalientes fue lo máximo es como haberlo conseguido en casa pues por la cercanía de la ciudad muchos aficionados o familia de San Luis aprovechan para asistir, en el equipo hay buena motivación esperamos se dé la tercera victoria al hilo en Aguas”.

La actividad a seguir este fin de semana en pista por parte de Alex de Al Jr. #14 NASCAR Challenge representando los colores de Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team será a partir del sábado 24 de septiembre por la mañana, día en que se estarán realizando las prácticas a partir de las 10:30 horas, con la primera sesión de 50 minutos, posteriormente se hará a las 13:20 horas, la segunda de 50 minutos pasando a la calificación la cual está programada a las 16:00 horas, para el domingo la carrera inicia en punto de las 14:00 horas, a 170 vueltas o 100 minutos lo que suceda primero.

Previo a la actividad en el Óvalo Aguascalientes los integrantes de Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team se presentarán en “Plaza Patria” ubicada en el centro de Aguascalientes realizando evento promocional que permite estar más de cerca con los aficionados.