Alex de Miñaur es la gran revelación del Abierto Mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- Alex de Miñaur se convirtió en el segundo finalista del Abierto Mexicano de Tenis tras sorprender a Holger Rune.

El australiano de 24 años de edad vino de atrás para demostrar su poderosa derecha ante un top ten de la ATP.

Holger Rune parecía el favorito para disputar el partido por el Guaje de Plata, pero no espera la gran respuesta de Alex.

El danés ganó fácilmente el primer set por 6-3. Para el segundo Holger bajó un poco su potencia y de Miñaur aprovechó para ponerlo al límite ganando 7-5. Todo se tuvo que definir en el tercer set.

La madrugada llegó a la Arena GNP y en la cancha dura se seguían escuchando raquetazos, sin embargo, poco a poco Rune dejó de tener precisión, una molestia en las piernas obligó que el fisioterapeuta acudiera a brindarle apoyo.

De Miñaur siguió con lo que hasta el momento en el torneo le ha funcionado, un juego profundo y el resultado es estar este sábado jugando ante Taylor Fritz por la corona del treinta aniversario del Abierto Mexicano de Tenis.

Aunque De Miñaur tiene un historial de tres victorias sobre Taylor Fritz, el australiano no se desconcentra.

"En el tenis no significa nada, mañana es un juego completamente nuevo y estoy preparado para una batalla", afirmó al finalizar su semifinal.