En los "clásicos" no se habla antes, se demuestra en cancha: Jardine

América buscará este sábado en el Estadio Azteca retomar el liderato del Apertura 2023, ante los Pumas en el Clásico Capitalino.

Con algunas dudas y bajas confirmadas (Israel Reyes),buscará su tercera victoria en los Clásicos de este actual certamen; sin embargo, le resta importancia a ese pequeño logró individual."Las marcas personales vienen en segundo plano y no es una cosa que percibo. Después cuando logras algo que te colocan en esa marca importante, es lindo y te da orgullo, pero no es lo que buscamos", declaró el brasileño.Jardine asegura que el América es casi invencible cuando el Estadio Azteca está lleno y espera que este sábado ante el Club Universidad no sea la excepción. Y aseveró contundente, en estos partidos no se habla antes."Estos partidos importantes donde la afición viene con ganas y energía, nuestro equipo juega con un jugador más. Que nos sintamos muy en casa, apoyados y muy fuertes porque cuando siente el apoyo de fuera, para mí es un equipo casi imbatible en su estadio y para estos partidos no se habla antes, sino en la cancha", declaró en conferencia de prensa.Asimismo, destacó que las Águilas están cada vez más cerca del nivel que desean para llegar de la mejor forma posible a la Liguilla."Buscamos terminar lo más alto posible, buscar las ventajas que el torneo te da y lo importante es la Liguilla, con nuestros objetivos que están muy claros y el América cada vez está más fuerte y listo para ser el equipo que queremos ser", agregó.Novedades en el Américadijo no dar información concreta previo al América vs. Pumas y Diego Valdés sigue en duda para el Clásico Capitalino.El portero Luis Malagón podría aparecer, luego de la sobrecarga muscular que sufrió el pasado domingo ante Toluca.En la central, Sebastián Cáceres ya está disponible, pero Israel Reyes sigue causando baja en el equipo azulcrema.Por otra parte, Henry Martín está cada vez mejor y podría jugar junto a Julián Quiñones de arranque en el Coloso de Santa Úrsula.