Alexander Zverev y su lucha por el título de Grand Slam

MELBOURNE, Australia (AP) — Alexander Zverev se describió como "bastante decaído" y "bastante emocional" después de quedarse una vez más a una victoria de obtener su primer título de Grand Slam. Y a diferencia de sus primeras dos derrotas en finales importantes —ambas lideradas por él y ambas a cinco sets— Zverev no estuvo cerca de alcanzar la meta el domingo en la final del Abierto de Australia, en la que cayó 6-3, 7-6 (4), 6-3 ante el campeón defensor Jannik Sinner.

"Estoy haciendo todo lo que puedo. Estoy trabajando tan duro como siempre. Creo que estoy haciendo las cosas correctas fuera de la cancha. Creo que estoy practicando las cosas correctas. Pero hoy perdí en sets corridos. Quiero decir, esos son hechos", dijo el clasificado como número 2 pero que no parecía estar cerca del número 1, Sinner, en esta ocasión.

"Quiero decir, no quiero terminar mi carrera como el mejor jugador de todos los tiempos que nunca ganó un Grand Slam, eso es seguro", dijo Zverev, cuyo discurso posterior al partido fue interrumpido por alguien en el Rod Laver Arena que gritó los nombres de dos mujeres que lo han acusado de abuso físico en el pasado.

"Seguiré haciendo todo lo que pueda", dijo Zverev, "para levantar uno de esos trofeos".

Es el séptimo hombre desde 1968, en comenzar una carrera con un récord de 0-3 en partidos por el título en uno de los cuatro eventos más importantes del deporte. Cinco de los otros seis lograron ganar al menos un campeonato importante. El único miembro del grupo que no lo ha hecho es Casper Ruud, quien también es el único que todavía está activo.

Sinner ofreció su apoyo a Zverev durante la ceremonia de entrega de trofeos el domingo. Eso vino en forma de un brazo alrededor del hombro, y con sus palabras.

"Sigue creyendo en ti mismo", le dijo Sinner a Zverev. "Sigue trabajando duro, porque todos creemos que puedes levantar uno de estos muy, muy pronto".

Simone Vagnozzi, uno de los entrenadores de Sinner, dijo sobre Zverev: "Realmente espero que, tarde o temprano, gane un Slam, porque se lo merece".

Los viajes anteriores de Zverev al borde de lograr lo que tanto desea ocurrieron en el Abierto de Estados Unidos 2020, donde construyó una ventaja de dos sets e incluso tuvo un punto de partido contra Dominic Thiem antes de flaquear, y en el Abierto de Francia 2024, donde lideró a Carlos Alcaraz dos sets a uno antes de dejar escapar esa ventaja.

Esta vez lo más cerca que Zverev fue cuando estaba a dos puntos de llevarse el segundo set.

"Ese fue un punto importante. Creo que quien ganara ese set, podría obtener un poco de impulso. Estar abajo dos sets a cero, sube su confianza y la mía baja. Es un largo camino para remontar contra alguien como Jannik", dijo Zverev. "Si es un set para cada uno, tal vez tengo una oportunidad. Pero... no dejé de luchar. No dejé de creer. Luego, en el tercer set, pensé que él me superó".