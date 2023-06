Alexis Vega no sufrió lesión de gravedad y pronto volverá con Chivas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL). - Buenas noticias para el Guadalajara, ya que los exámenes que se le realizaron a su futbolista Alexis Vega, detectaron que no hubo lesión de gravedad por lo que no estará mucho tiempo fuera de las canchas.

El futbolista sufrió: "desgaste articular del cóndilo lateral de la rodilla derecha, de lo cual ya se tenía conocimiento, y se reagudizó", informó el doctor Jaime Figueroa, director de ciencias del deporte del equipo tapatío.

La fecha para que Alexis Vega regrese a las canchas, "es de acuerdo con la evolución y al plan que nos hemos trazado".

El futbolista mencionó que esta lesión la arrastra desde la Liguilla pasada, y que era eso lo que le impedía terminar los partidos, como lo fue en la final contra los Tigres. También indicó que pudo estar con la Selección Mexicana jugando Nations League y hasta la Copa Oro, pero esto habría dañado a futuro su salud.

Todo hace suponer que Alexis Vega no necesitará intervención y podría estar listo para regresar a las canchas alrededor de la Jornada 3 del Apertura 2023 cuando el Rebaño juegue en contra del Necaxa en el estadio Akron.