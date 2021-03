Alfonso Sosa es presentado como entrenador del FC Juárez

Alfonso Sosa fue presentado como nuevo director técnico del F.C. Juárez en sustitución de Luis Fernando Tena.

Sosa, apuntó que su reto es evitar quedar entre los tres últimos lugares del cociente para así evitar pagar multa. "El reto es importante por el tema económico, estamos en el límite de pagar la multa, pero hay capacidad, hay voluntad, hay deseos, eso incrementa la responsabilidad de este proyecto para salir de este problema. Hay que sacar al equipo adelante".

El contrato de Sosa es por siete juegos, "para prolongar más tiempo dependiendo de los resultados. El premio vendrá después, pero la prioridad es el equipo, el tema del contrato no es relevante".

Su primer duelo, paradójicamente, será contra el último equipo que dirigió, el Necaxa y que por coincidencia, seguramente, estrenará también director técnico.

"De aquí al viernes será complicado mostrar la forma que uno quiere. Es muy complicado mostrar algo diferente, pero lo que no se va a negociar, será el tema de la cabecita, el de la entrega, el tener la intención de hacer bien las cosas".

Y por el momento, no piensa en Marco Fabián, quien está suspendido debido a una indisciplina: "Necesitamos de todos, no solo de Fabián. Ahora no está Marco, cuando regrese, cuando estén los jugadores que están fuera por lesión, me enfocaré en ellos.

"Con Marco no pienso contar en este momento. Si regresa y nos ayuda, adelante, tiene mucha capacidad. En algún momento le pondremos sacar el máximo provecho y capacidad".

No le apura ver a futuro, irá juego a juego: "El reto es a siete partidos, hay que sacar al equipo de esta situación, pero no lo podemos hacer sin ir juego a juego.

"He aprendido que los partidos se juegan uno por uno, al final haremos la suma y valorarás si te alcanzó o no. Estamos enfocados en el juego más importante para nosotros, que es el próximo viernes, no hay otro".

Sosa viene por una revancha personal, "pero sólo será completa si llegan los resultados. Hay que enfocarse en estos siete juegos, no en lo que pasó antes. He aprendido muchísimo de mis errores, y también de mis aciertos. Soy muy autocrítico hasta cuando me va bien".

El cuerpo técnico de Alfonso Sosa será formado por Hugo Parra como preparador físico, Juan Carlos Chávez de auxiliar técnico y Julio Herrera como entrenador de porteros.