Alfonso Sosa lamenta que el Necaxa insista en errores que cuestan partidos

El entrenador del Necaxa, el mexicano Alfonso Sosa, atribuyó la derrota de este sábado por 2-1 ante el León a errores en los que tendrá que trabajar con sus jugadores en el resto del torneo de Clausura del fútbol mexicano.



"Seguimos cometiendo errores que nos ponen en situaciones desventajosas", dijo Sosa, quien detalló que de los 12 goles que han recibido en siete jornadas no menos de 10 se deben a fallas.



A los dos minutos de iniciado el partido, el León se fue arriba con un gol del chileno Jean Meneses, quien recibió un pase de Jesse Zamudio y disparó de derecha para el 1-0.



Meneses hizo el doblete recién iniciado el segundo tiempo; robó la pelota a Ventura Alvarado dentro del área cuando el defensor estadounidense intentaba salir jugando, se quitó al portero Hugo González y empujó el balón al fondo.



"Cuando se compite así no hay forma", dijo Sosa, quien recordó que este partido fue similar al anterior contra el Querétaro. La falta de concentración los puso en desventaja recién iniciado el encuentro y al arranque de la segunda mitad, recibieron otro gol.



"Es un tema mental. Hemos batallado con los primeros minutos. La semana pasada similar al juego de hoy, en los cuales a los dos minutos y algo de haber arrancado el partido recibimos un gol, posteriormente a los 15, 20 segundos del segundo tiempo recibimos otro gol", reprochó.



Para Sosa, estos errores marcaron la diferencia en el partido. Dijo que su equipo intentó descontar, lo consiguió al minuto 48, por conducto del chileno Juan Delgado, pero ya no pudo alcanzar al rival.



"Lamentablemente no nos alcanzó, pero sí es bastante molesto que pasen estas situaciones. Puedes trabajar toda la semana, pero cuando se cometen estas equivocaciones tan costosas, te cambia absolutamente todo", dijo el entrenador del Necaxa.



Lo que sigue, agregó, es "buscar la manera de que los jugadores no encuentren ese defecto, no se continúe con ese defecto que hemos tenido en los últimos partido", señaló.



"Acá ganamos todos y perdemos todos, eso está claro, y el principal responsable por supuesto soy yo, que ya en lo particular hablaré con los jugadores, con el grupo, e individualmente para que no nos siga pasando lo que nos ha pasado que es algo que nos está costando mucho", concluyó.