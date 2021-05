Alin Mtz. campeón del Torneo de Afiliación de Ajedrez

El jugador NM Alin Martínez se coronó campeón del Torneo de Afiliación de Ajedrez 2021, el cual se llevó a cabo el pasado fin de semana, al derrotar en la final a Samuel Kolosovas, en una buena partida.

A la gran final llegaron los ocho primeros lugares del torneo que fueron Samuel Kolosovas, Emmanuel Robledo, CM Juan Pablo López Rueda, Rubén Roberto Álvarez, Víctor Manuel Montiel, Luis Enrique Pérez, Alin Martínez y José Manuel Tarín.

La final se jugó bajo el sistema Wimbledon a dos partidas de 30 minutos con incrementos de 30 segundos desde la primera jugada, se jugó en la plataforma de Tornelo, y la AN Gloria Gallegos llevó el evento online exclusivamente.

El pasado sábado se jugó la ronda de cuartos de final, la segunda partida se jugó al terminar la anterior, la semifinal se jugó por la tarde en las mismas condiciones que la ronda anterior. El Domingo se jugó a las 10:00 horas, la gran final.

Los duelos se jugaron así: Grupo 1, Samuel Kolosovas vs. José Manuel Tarin; Roberto Álvarez vs. Víctor Montiel. Grupo 2, Emanuel Robledo vs. Alin Martínez y Juan Pablo López vs. Luis Enrique Pérez; las semifinales se jugaron de la siguiente forma: Grupo 1, Samuel Kolosovas y Víctor Montiel; en el Grupo 2, Alin Martínez y Juan Pablo López.

La gran final del Torneo Wimbledon de Afiliación la jugaron Samuel Kolosovas y Alin Martínez, con victoria para Alin Martínez que se coronó campeón.