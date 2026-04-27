Allyson Felix anuncia regreso al atletismo a los 40 años

Allyson Felix intenta regresar a las pistas a los 40 años, lo que podría darle la oportunidad de sumar a su cosecha récord de medallas olímpicas dentro de dos años en Los Ángeles.

Felix, madre de dos hijos, contó a la revista Time que decidió volver cuatro años después de alejarse del atletismo.

"Vamos a ir por ello. Seamos vulnerables", señaló.

"A esta edad, probablemente debería quedarme en casa y cuidar de mis hijos, hacer todo eso. Y, simplemente, ¿por qué no? Démosle la vuelta", añadió.

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Felix ha ganado 11 medallas olímpicas —la mayor cantidad para cualquier mujer en atletismo— y tiene un récord de 20 medallas en campeonatos mundiales.

Totaliza siete preseas doradas en los Juegos Olímpicos, con seis títulos en relevos. Su único oro individual fue en los 200 metros de los Juegos de Londres 2012.

Antes de retirarse en 2022, se convirtió en una defensora abierta de las atletas que se convierten en madres y quieren mantener sus carreras.

Felix, quien obtuvo un puesto en la Comisión de Atletas del COI tras retirarse, tiene dos hijos: Camryn, de 7 años, y Trey, de 2.

Manifestó que espera comenzar a entrenar a tiempo completo con su entrenador Bobby Kersee, en octubre, con el objetivo de competir en 2027. Los Juegos Olímpicos se escenificarán en su ciudad natal un año después.

"Entiendo perfectamente a la persona que se queda demasiado tiempo y tú dices: '¿Qué están haciendo?'", expresó. Y añadió: "Sé que, a los 40, no estoy en mi mejor momento. No me hago ilusiones con eso. Tengo muy claro qué es esto y qué quiero ver. Y espero que se vea de esa manera".

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