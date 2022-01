Álvarez, de las críticas a los elogios de un histórico holandés

Uno de los futbolistas mexicanos que más ha destacado en los últimos meses en Europa es Edson Álvarez. Se ha convertido en una pieza fundamental en el esquema del Ajax, ganándose la titularidad, la confianza del equipo y el cariño de la gente.

Cuando llegó al cuadro holandés no fue del agrado de muchos, pero sus grandes actuaciones han hecho que se retracten y lo llenen de elogios por su trabajo en los entrenamientos y su desempeño en los partidos.

Esta vez, Ronald De Boer, exjugador del conjunto de Ámsterdam, aplaudió al mexicano por la mentalidad que ha mostrado y ya lo pone como un ejemplo a seguir para los jóvenes, "Tú puedes ser mejor futbolista que Edson Álvarez. El mexicano del primer equipo. Álvarez tiene tal mentalidad, tal deseo de ganar cada duelo, cada pelota, ¡Eso es muy importante!", manifestó De Boer.

Además, enalteció las ganas de triunfo que tiene el futbolista surgido de Las Águilas del América, "No puedes quedarte mirando y esperar a que tus compañeros recuperen el balón para que te lo den. Eso solo lo puede hacer Messi. El resto del mundo debe jugar en equipo. Muchos jóvenes talentos no se dan cuenta de estas cosas que forman parte del aspecto psicológico del juego", aseguró.

El mexicano es un referente en el esquema de Erik ten Hag, y Ronald De Boer reconoce que Edson Álvarez es un futbolista con todas las bases para seguir triunfando en el Ajax, "No necesitas ser el mejor jugador para estar en el primer equipo. Esto es mucho más que jugar bien con la pelota. La fuerza física, la mentalidad, la agresividad en las transiciones cuando pierdes la pelota, eso es determinante", sentenció.