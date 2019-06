Álvaro Morata desea retirarse en el Atlético de Madrid

Después de un paso complicado por el Chelsea, el atacante español Álvaro Morata manifestó su deseo de retirarse en el Atlético de Madrid, a lo que consideraría un premio a su trayectoria.

"¡Me encantaría! (retirarse en el Atlético), es verdad que ha sido difícil la llegada aquí, pero la gente me lo ha puesto más fácil. La afición ha sabido entender que no he prometido cosas, que no he besado el escudo cuando llegué... Sé lo que es el Atlético y lo que tengo que hacer. No habría mayor premio para mí que estar aquí muchísimos años", destacó.

No obstante, Morata, canterano del Real Madrid, es consciente que su estadía en el cuadro "colchonero" no depende solo de él, pues el Chelsea es dueño de su carta y podría obligar al delantero a regresar a la Liga Premier de Inglaterra, a pesar de que el propio futbolista ya ha manifestado su sueño.

"Yo me quiero quedar en el Atlético. Pero contractualmente el Chelsea puede llamarme para que vuelva. Veremos las negociaciones que tengan entre ellos, pero los dos clubes saben ya lo que yo quiero. Sólo pido por favor, como ya le he dicho al Atlético, que hagan todo lo posible por hacerlo cuanto antes. Porque yo lo único que quiero es estar aquí", expresó al portal "Goal".

Más allá de que al inicio de su carrera militó en el Real Madrid, acérrimo rival del Atlético de Madrid, el centro delantero ibérico agradece el respaldo de la afición rojiblanca, algo que dejó de sentir en su andar por el conjunto londinense.

"He sentido el cariño. Y me motivaba mucho también que (Diego) Simeone me llamase, estuviera en el club que estuviera, y me dijera que podía ser importante en el Atlético y ves cómo te miran tus compañeros".

Añadió: "En el Chelsea llegó un momento en el que mis compañeros, salvo los españoles, pues... no es lo mismo cuando tú juegas y sabes que le das un pase a alguien que no lo va a hacer bien. No lo das de la misma manera. Es la confianza que tienen los demás en ti: tus compañeros, el club... Y yo la he encontrado aquí en el Atlético".

Álvaro Morata llegó al "Atleti" en enero pasado procedente del Chelsea, donde jugó temporada y media, y en el que poco a poco fue perdiendo el protagonismo debido a algunas lesiones que le hicieron perder regularidad, tanto así que no fue a la Copa del Mundo Rusia 2018.