Amargo cumpleaños del Atlante

El Atlante cumple 104 años dentro de una gran crisis de incertidumbre, porque no se sabe dónde jugará la próxima temporada: Liga de Desarrollo o Liga MX.

José Antonio García, quien fuera su dueño y presidente durante más de 20 años, lo dice directo. "El Atlante necesita al futbol mexicano y el futbol mexicano necesita al Atlante".

Era 1987, García trataba de posicionar su empresa, "le iba a los Pumas porque utilizaban Garcís, error de juventud".

En su casa de Cuernavaca se hacían partidos "y me hice amigo de Ramón Aguirre [en ese tiempo Jefe del DDF, al que pertenecían los Potros]... Don Ramón me dijo: ´este equipo va muy bien´, y le contesté, ´no, va a tener problemas´".

El tiempo pasó, al Atlante le fue mal "y el señor Aguirre se acordó de lo que le dije y me confesó, ´voy a vender al equipo´. Le contesté, ´se lo compro, en Primera o Segunda División´. El Atlante se salvó y lo compré".