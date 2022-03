Amaury Vergara aclara que no han expulsado a sus barras

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- Uno de los equipos de la Liga MX que decidió actuar luego de los actos de violencia acontecidos en el estadio La Corregidora durante el partido entre Querétaro y Atlas fueron las Chivas, quienes a partir de su siguiente partido, ante el América, no permitirán el acceso al estadio AKRON a sus grupos de animación hasta nuevo aviso.

De cara al Clásico Nacional que se realizará en la décima jornada del Clausura 2022, el dueño del club Guadalajara, Amaury Vergara, ya habló al respecto y explicó la razón de tomar esta decisión, la cual ha sido reconocida por muchos y no es un castigo ni veto a sus propia afición.

"No es ni expulsión, ni castigo a nuestros grupos de animación, es un mensaje de Chivas, de unión, y creemos que con esto podemos mandar un mensaje a todos los equipos, ellos están muy conscientes, muy dolidos porque por culpa de ´criminales´ ellos se ven afectados", manifestó.

Estas medidas también servirán para hacer del estadio Akron un lugar seguro, "No estamos pensando en el número de asistencia, estamos pensando en que la gente que asista se sienta en un ambiente familiar, sin embargo, al contrario, yo creo que la gente se va a unir y va a querer ir al estadio para ser parte del cambio", declaró.