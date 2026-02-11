logo pulso
Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

América, a "sacarse la espinita"

Por El Universal

Febrero 11, 2026 03:00 a.m.
América, a "sacarse la espinita"

México.- Después del complicado inicio que tuvieron en este año, las Águilas del América comienzan a recobrar la memoria. Ya hilan tres victorias y buscarán sellar mañana su boleto a los octavos de final en la Copa de Campeones de la Concacaf, torneo que no ganan desde 2016.

Ya se impusieron a Necaxa (2-0), al Olimpia de Honduras (1-2) y a los Rayados de Monterrey (1-0). En el torneo local ya se colocaron en el sitio ocho de la clasificación y en el plano internacional quieren mantener el paso para trascender.

"Creo que ha habido buenas incorporaciones, se ha notado, es algo que nos sumará mucho a lo que viene. El equipo se vio bien el fin de semana, fue notorio el cambio, me hizo recordar momentos del equipo de lo que trabajó hace más de un año, momentos lúcidos con la pelota", declaró Israel Reyes.

El mexicano se ha convertido en un referente de los azulcrema en los últimos años, gracias a sus actuaciones; el liderazgo del lateral lo pone como voz autorizada sobre el compromisos y deuda que tienen en la Copa de Campeones de la Concacaf.

"Independientemente del torneo, cada partido es de detalles, de un último esfuerzo. Trabajamos al detalle, a lo último, no relajarse, trabajamos para este tipo de situaciones que influyen en un resultado. Estamos con mucha ilusión de revertir lo que en un momento creímos que podía ser nuestro, levantar algo que los compañeros y desde arriba esperan", concluyó el también seleccionado nacional en conferencia de prensa previa al choque de esta noche.

Pumas es eliminado de la Concacaf Champions Cup
SLP

El Universal

El portero Pablo Sisniega fue clave para San Diego FC al evitar múltiples goles de Pumas.

SLP

AP

Napoli empató 1-1 con Como, pero fue eliminado en tanda de penales tras fallo de Lukaku.

SLP

AP

Ambos esquiadores mexicanos participan en diferentes sedes de Milán-Cortina, con apoyo familiar cercano.

SLP

El Universal

Con 32 partidos en Nashville, Jonathan Pérez llega en ritmo competitivo y podría debutar en el Clásico Nacional.