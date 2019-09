América analizará pedir castigo a Briseño por lastimar a Giovani

El técnico de América, Miguel Herrera, señaló que analizará con la directiva si piden un castigo para Antonio Briseño, defensa de Guadalajara, por la entrada sobre Giovani Dos Santos, pero admitió que no ha visto la jugada, por lo que desconoce si la falta fue con mala intención.

"Lo que voy a decir es que no he visto la jugada, pero claro que Briseño es un jugador que va con determinación; no he visto bien la jugada, si el jugador va con la idea de lastimar a un compañero no vale la disculpa", dijo.

Indicó que será responsabilidad de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) cómo la juzga y a partir de ahí determinarán si piden una inhabilitación.

"No quiero decir que haya ido con mala intención o haya sido intencional, si fue con mala intención lo juzgará la Comisión Disciplinaria, la analizará y tomaremos una decisión", apuntó.

Respecto al reporte médico de Dos Santos, explicó que al parecer sólo es el golpe y no existe una lesión mayor, pero debe esperar el reporte médico. "Lo de Gio parece que es sólo la herida, vamos a espera lo que diga el doctor, al parecer es sólo una herida bastante grande", sentenció.

Alfonso Díaz, médico del cuadro americanista, explicó que realizan estudios a Dos Santos para descartar alguna lesión de gravedad en la pierna derecha.