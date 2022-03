América anuncia que la Monumental no podrá entrar de forma colectiva

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).- Ayer jueves, Mikel Arriola confirmó la desaparición de las barras bravas en la Liga MX. Sin embargo, esta nueva medida no fue con efecto inmediato, por lo que las barras podrían seguir apareciendo de forma normal por lo menos este Clausura 2022.

El América tomó la decisión de apartar a su porra de forma colectiva desde este fin de semana, cuando las Águilas reciban al Toluca en el estadio Azteca, así lo anunciaron a través de redes sociales.

"La zona del estadio en donde se ubican los grupos de animación será ocupada por niños de los Nidos Águila y fundaciones. Las porras visitantes no tendrán acceso, mientras que las del Club América no ingresarán de manera colectiva hasta que se optimice un nuevo protocolo en conjunto con las autoridades", se puede leer.

Además, el conjunto de Coapa confirmó que ya se empezará a trabajar en la implementación del FAN ID.

"El Estadio Azteca y el Club América avanzarán en la implementación del FAN ID, de acuerdo a los tiempos y lineamientos establecidos por la Liga MX".