América avanza a octavos de final

México.- André Jardine no se guardó nada para la vuelta frente al Deportivo Olimpia en la Copa de Campeones de la Concacaf. El cuadro que presentó en el estadio Ciudad de los Deportes fue para sellar su boleto a los Octavos de Final y así lo consiguieron.

Aún con el Clásico frente a las Chivas en puerta, los capitalinos fueron con gran parte de sus titulares esta noche contra el cuadro catracho. Empate sin goles que le da el boleto a los azulcrema.

Después de la ventaja (1-2) en el duelo de ida, las Águilas llegaron con mayor tranquilidad y así se vio en el terreno de juego. Jugadas de fantasía, acciones de más, pero la afición sonrió.

La crisis que parecía agobiar al seno americanista es pasado. Los de Coapa se metieron a puestos de Liguilla en el torneo local y en el plano internacional ya están en la siguiente ronda y ahora esperan rival. El funcionamiento alimenta la incertidumbre en la afición, aún falta la incorporación de sus refuerzos y que el equipo del brasileño André Jardine muestre su mejor cara. Esta noche no sufrieron, pero la historia pudo ser mejor.

Brian Rodríguez, de excelente partido, convirtió un gol al minuto 2, pero fue invalidado por fuera de juego. Las Águilas no tuvieron más acciones de peligro, pero sí dominaron los 90 minutos.

América hila cinco partidos sin derrota entre Liga MX y Concacaf Champions Cup (dos empates y tres victorias) y buscarán alargar esa racha el próximo sábado cuando visiten al Guadalajara para disputar el primer Clásico del torneo Clausura 2026 para las Águilas.

El uruguayo Thiago Espinosa ya está en la Ciudad de México y vio el partido desde un palco, al igual que Vinicius Lima; Raphael Veiga entró de cambio, pero sigue sin marcar diferencia.