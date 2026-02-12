logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Fotogalería

Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

América avanza a octavos de final

Las Águilas sellaron su boleto con el empate sin goles ante Olimpia

Por El Universal

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
A
América avanza a octavos de final

México.- André Jardine no se guardó nada para la vuelta frente al Deportivo Olimpia en la Copa de Campeones de la Concacaf. El cuadro que presentó en el estadio Ciudad de los Deportes fue para sellar su boleto a los Octavos de Final y así lo consiguieron.

Aún con el Clásico frente a las Chivas en puerta, los capitalinos fueron con gran parte de sus titulares esta noche contra el cuadro catracho. Empate sin goles que le da el boleto a los azulcrema.

Después de la ventaja (1-2) en el duelo de ida, las Águilas llegaron con mayor tranquilidad y así se vio en el terreno de juego. Jugadas de fantasía, acciones de más, pero la afición sonrió.

La crisis que parecía agobiar al seno americanista es pasado. Los de Coapa se metieron a puestos de Liguilla en el torneo local y en el plano internacional ya están en la siguiente ronda y ahora esperan rival. El funcionamiento alimenta la incertidumbre en la afición, aún falta la incorporación de sus refuerzos y que el equipo del brasileño André Jardine muestre su mejor cara. Esta noche no sufrieron, pero la historia pudo ser mejor.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Brian Rodríguez, de excelente partido, convirtió un gol al minuto 2, pero fue invalidado por fuera de juego. Las Águilas no tuvieron más acciones de peligro, pero sí dominaron los 90 minutos.

América hila cinco partidos sin derrota entre Liga MX y Concacaf Champions Cup (dos empates y tres victorias) y buscarán alargar esa racha el próximo sábado cuando visiten al Guadalajara para disputar el primer Clásico del torneo Clausura 2026 para las Águilas.

El uruguayo Thiago Espinosa ya está en la Ciudad de México y vio el partido desde un palco, al igual que Vinicius Lima; Raphael Veiga entró de cambio, pero sigue sin marcar diferencia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

NBA impone suspensiones tras pelea en partido Pistons-Hornets
NBA impone suspensiones tras pelea en partido Pistons-Hornets

NBA impone suspensiones tras pelea en partido Pistons-Hornets

SLP

AP

Isaiah Stewart recibió la suspensión más larga por su historial de actos antideportivos en la NBA.

Sarah Schleper y Regina Martínez debutan en Juegos Olímpicos Invierno
Sarah Schleper y Regina Martínez debutan en Juegos Olímpicos Invierno

Sarah Schleper y Regina Martínez debutan en Juegos Olímpicos Invierno

SLP

El Universal

Las mexicanas competirán en Cortina d´Ampezzo con transmisión por Claro Sports y Vix.

Henry Martín genera polémica con sus declaraciones en América
Henry Martín genera polémica con sus declaraciones en América

Henry Martín genera polémica con sus declaraciones en América

SLP

El Universal

El jugador destacó la necesidad de reforzar posiciones específicas en América y cuestionó las contrataciones extranjeras.

Entradas agotadas para ceremonia de Federer en Salón de la Fama tenis
Entradas agotadas para ceremonia de Federer en Salón de la Fama tenis

Entradas agotadas para ceremonia de Federer en Salón de la Fama tenis

SLP

AP

La ceremonia de incorporación de Roger Federer en Newport agotó 900 entradas en dos minutos.