América baja el precio de Renato Ibarra

El futuro de Renato Ibarra no está nada claro. El ecuatoriano, quien fue desligado del Club América después de que fuera acusado por su expareja de intento de homicidio, no entra en planes de Emelec, como se había especulado en días anteriores, debido a su alto costo, tanto que las Águilas han pensado en bajarlo.

"Ibarra es un gran jugador pero no entra en nuestros planes, por cuestiones económicas", dijo el técnico del club, el español Ismael Rescalvo.

Renato Ibarra quien entrena por su lado desde el incidente que lo llevó a pasar algunos días en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, ha tenido ofertas del futbol de Asia, específicamente de Qatar, además de la Liga de China.

Se habla de que el mismo Club América ha reducido su ficha de 5 a 3 millones. Las Águilas habría pagado por el delantero cerca de 2.2 millones en el 2016, cuando la adquirió proveniente del Vitesse de la Eredivisie de Holanda.

En su paso por el América, Alex Renato Ibarra ganó el torneo de Liga del Apertura 2018, la Copa del Clausura 2019 y Campeón de Campeones 2018-2019.