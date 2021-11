"América debe ser ofensivo", pide "Cuau" a Solari

El América de Santiago Solari dejó más dudas que certezas en la ida de los cuartos de final (0-0) ante Pumas en Ciudad Universitaria.

Las críticas no se han detenido para las Águilas del estratega argentino y hasta Cuauhtémoc Blanco ya "mostró su inconformidad" por el planteamiento azulcrema.

"Yo creo que los dos juegos (Pumas vs América y Monterrey vs Atlas) estuvieron mal. Fue el planteamiento del técnico. América se debe poner las pilas de local", declaró en un evento el hoy Gobernador de Morelos.

El exfutbolista advierte a las Águilas que el Club Universidad será el equipo que será ofensivo, situación que deben contrarrestar mañana en el Estadio Azteca.

"Pumas jugó bien, hay que reconocerlo, igual que Atlas. Va a ser un partido complicado porque Pumas saldrá al ataque y América debe ser ofensivo", dijo el ídolo azulcrema.