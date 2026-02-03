logo pulso
América debuta en Concacaf con cautela

Jardine anticipa una eliminatoria complicada.

Por El Universal

Febrero 03, 2026 07:26 a.m.
A
América debuta en Concacaf con cautela

El Club América inicia la noche de este martes su participación en la Copa de Campeones de la Concacaf, un torneo en el que mantiene una cuenta pendiente.

Las Águilas visitan al Olimpia en el juego de ida de la primera ronda, una eliminatoria que el conjunto azulcrema encara sin asumir superioridad y con respeto por el rival.

"Siempre respetamos mucho a todos los rivales, más en partidos eliminatorios. Al final, son 11 contra 11 dentro de la cancha, independientemente del presupuesto y de la calidad de los jugadores; respeto máximo al Olimpia, me parece un gran equipo", declaró el técnico André Jardine.

América derrota a Pumas en el Clásico capitalino femenil

Las Águilas se imponen con contundencia en el estadio Ciudad de los Deportes.

El estratega destacó las fortalezas del equipo hondureño y advirtió que se trata de una eliminatoria exigente, en la que cualquier error puede resultar determinante.

"Olimpia tiene muchas virtudes, sabemos la fuerza que tiene y que, en estas competiciones, se multiplican por la motivación. Tiene delanteros con gran capacidad física y debemos estar preparados para cada detalle y para lo que el rival exija", señaló.

Sobre la serie a 180 minutos, Jardine reconoció la importancia del partido de ida, donde prevé a un Olimpia más fuerte y confiado en condición de local.

SLP

El Universal

Jardine anticipa una eliminatoria complicada.

