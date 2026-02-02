logo pulso
Adquiere Chicago a J. Hicks de Boston

Por AP

Febrero 02, 2026 03:00 a.m.
Adquiere Chicago a J. Hicks de Boston

BOSTON.- Los Medias Blancas de Chicago adquirieron el domingo al lanzador derecho Jordan Hicks de los Medias Rojas de Boston, además de algo de dinero para pagarle.

Chicago también recibirá al lanzador prospecto David Sandlin y dos jugadores que serán nombrados en el acuerdo que enviará al prospecto derecho Gage Ziehl y a un jugador a los Medias Rojas. Sandlin fue clasificado por Baseball America como el prospecto número siete y el prospecto de lanzador número dos en la organización de los Medias Rojas.

Boston había estado buscando un bateador durante la temporada baja, incluso antes de perder al tercera base Alex Bregman como agente libre, pero en su lugar firmó al zurdo venezolano Ranger Suárez y adquirió al derecho Sonny Gray en un intercambio con los Cardinals. Los movimientos los dejaron con un posible exceso de lanzadores, junto con una posible factura de impuesto de lujo, y la oportunidad de mover algunos brazos por bateadores.

