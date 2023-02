América femenil apoya a Scarlett Camberos

México. - Este lunes la capitana del América Femenil, Scarlett Camberos, fue víctima de un hackeo de sus redes sociales y ha sufrido constante acoso.

De acuerdo con lo expuesto por la atacante de las Águilas, el hackeo fue por parte de un exnovio, quien la ha amenazado en constantes ocasiones, llegando a la violencia física.

“El entra en ataques de celos y se pone agresivo, no le gusta que me maquille o use ropa bonita, ha hackeado mis cuentas constantemente y me controla en todo eso, quise terminar con él hace más de medio año y termine amenazada por él, hoy decido alzar la voz y no callarme ya”, manifestó Camberos en un hilo que publicó en Twitter.

Ante esto, el América asegura haber tomado cartas en el asunto y ha brindado su total apoyo a la capitana de las Águilas, quien arribó al equipo para el Clausura 2022. “Condenamos enérgicamente cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

Conforme a nuestros protocolos de seguridad, el Club brinda apoyo legal, digital y psicológico. ¡Scarlett, estamos contigo, cuentas con nosotros!”, escribió el América en sus redes sociales. El cuadro azulcrema jugará su siguiente duelo de la Jornada 7 el 23 de febrero, ante Atlético de San Luis en las instalaciones de Coapa.