América Femenil se prepara para el peor de los casos

El América Femenil se prepara para los peores escenarios posibles que puedan suceder por la pandemia Covid-19.

El entrenador Leo Cuellar comentó que el regreso de la competencia sería similar al torneo de varones, aunque no se sorprendería si la Liga MX decide cancelar lo que resta del Clausura 2020.

"Hay una serie de circunstancias mucho muy diferentes. Ayer vimos que la Ciudad de México, por ejemplo, está en zona roja [de contagios de coronavirus] y no será fácil el regreso. En ese sentido, a los equipos que estamos en está en esta área, incluso, para lo que es Pachuca, Toluca y Puebla", comentó el timonel, en conferencia de prensa virtual.

La Liga MX canceló los torneos de las categorías inferiores e, incluso, trascendió que la Femenil también sería sacrificada, pero todavía la han mantenido viva y con aspiraciones a concluir el certamanen.

"Entonces, esto puede alargarse más y creo que habrá un momento en el que podrán decidir si es conveniente reanudar nuestra Liga o dar un paso hacia la siguiente temporada. No son decisiones de nuestros directivos o dueños de los equipos, van mucho con lo que pasa en el país y con el Departamento de Salud. Demasiadas incógnitas hacia nuestro futuro inmediato".

Sin conocer una fecha para el regreso a los entrenamientos, el timonel azulcrema opinó que se deben aplicar protocolos equitativos en la varonil y femenil.

"Tener los mismos patrones, las mismas secuencias de desarrollo y de competencia. Por lo menos de 21 a 28 días para poder iniciar nuestra temporada. [...] A lo mejor balancear eso porque es un regreso tan inmediato también te puede provocarlesiones y lesiones serias".

Cuellar relató que las jugadores esperan con ansias el retorno a las actividades, pero que se necesita paciencia ante esta pandemia que ha afectado a todo el mundo.