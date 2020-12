América me quería reducir el sueldo un 80 por ciento: Paul Aguilar

América le ofreció renovar a Paul Aguilar por seis o siete años reduciéndole su sueldo hasta el 80 por ciento.

El lateral, quien recientemente anunció que no seguiría con las Águilas, denunció que el trato hacia él con la directiva americanista no fue nada bueno, ignorando los años en la institución, los títulos ganados y que era uno de los capitanes.

"Me querían renovar quince días para ir a la Concacaf, pensando en llegar a la final, y por supuesto no acepté", dijo en entrevista a Fox Sports.

Paul mencionó que la gota que derramó el vaso fue el ofrecimiento por quedarse muchos años en el club, "me dijeron que me podía quedar seis o siete años, pero con un sueldo menor del 80 por ciento, lo que la verdad creo que es un insulto a mi trayectoria, y pues decidí dar un paso al costado".

Aguilar llegó en el 2011 a las Águilas, en donde ganó tres títulos de Liga, una Copa MX y una Liga de Campeones de la Concacaf. "Creí que sería de otra manera la relación, pero bueno, así es el futbol, yo no me quiero retirar aún".

El jugador de 34 años, confesó que no tiene equipo, "terminé mi relación, soy libre, no tengo equipo, pero hay ofertas. Aún quiero seguir".