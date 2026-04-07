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América, obligado a un buen resultado

Por El Universal

Abril 07, 2026 03:00 a.m.
A
América, obligado a un buen resultado

CIUDAD DE MÉXICO.- Después del empate contra el último lugar en la Liga MX, el América está obligado a mostrar una cara diferente, callar las voces que gritan crisis, y la forma de hacerlo es con una victoria este día frente al Nashville, en la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Las Águilas arrastran una racha de tres partidos consecutivos sin conocer la victoria, entre Liga MX y Champions Cup. André Jardine ya dio vuelta a la página y exige mayor contundencia, con el deseo de ser protagonista en Estados Unidos.

"Queremos ser un equipo dominante, pero el rival jugando en casa tiene sus méritos. Identificamos la jerarquía del rival, será una prueba importante y esperamos estar a la altura del partido", declaró.

El equipo de la MLS viene de perder contra el Chicago, pero es líder en la Conferencia Este y en la ronda pasada eliminó al Inter Miami de Lionel Messi y compañía.

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Por eso, el atacante brasileño Raphael Veiga sabe que es importante dar el primer golpe como visitante, en el Geodis Park.

"La vuelta en nuestro estadio, con nuestra afición, va a ayudar, pero por eso debemos hacer un gran primer juego acá", dijo.

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