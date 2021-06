América pide a Boca Juniors 5 mdd por 50% de la ficha de Roger Martínez

Roger Martínez se va a quedar con las ganas de irse del América otra vez. Es real que Boca Juniors quiere hacerse de sus servicios. Es real que el colombiano quiere irse. Pero también es real que América no va a dejar que deje el equipo sin sacarle jugo, dividendos. Y es real que Boca no tiene dinero.

Juan Román Riquelme, vicepresidente de club de Buenos Aires, se comunicó con gente de la directiva de las Águilas para preguntar por Martínez y la respuesta fue que no sale por menos de 5 millones de dólares y eso solo cubre el 50 por ciento de su ficha... Así que los xeneizes han decidido dar un paso al costado, cerrar esa posibilidad.

"Nos hemos comunicado con gente del América y nos han dicho que por menos de 5 (mdd) por el 50 por ciento no lo dejan salir, y la verdad es que nosotros no estamos en condiciones de poder afrontar una situaciones de esas...", ha dicho el directivo en un audio en poder de EL UNIVERSAL.

Así que América deberá de aguantar las indisciplinas del delantero y mantenerlo un tiempo más, si es que no sale algún "millonario" que se arriesgue por él. Roger Martínez, de 26 años de edad, tiene contrato con las Águilas hasta junio del 2023, y aunque su valor en el sitio especializado Transfermarkt se ha devaluado a 3.6 millones de dólares, cuando costó más de 10, América no le quiere perder un solo peso.