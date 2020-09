América pide a su afición no asistir a caravanas previo al Clásico

El América le solicitó a sus aficionados no presentarse en el hotel de concentración y tampoco realizar la caravana rumbo al Estadio Azteca, previo al Clásico Nacional de este sábado.

Después de que un grupo de seguidores azulcrema convocaran una reunión para acompañar a las Águilas, el club les respondió.

"El semáforo epidemiológico nos indica que aún estamos en emergencia sanitaria. Por eso te pedimos que no bajes la guardia: no asistas a caravanas, al hotel de concentración y a las afueras del Estadio Azteca", publicó el América en redes sociales.

"El aguante hoy se demuestra desde casa".

El jueves por la noche, el grupo Del Crema Soy realizó esta convocatoria: "Ni la distancia nos va a separar! Todos desde sus carros acompañando al equipo en su trayecto del Hotel al Estadio Azteca. La cita es a las 6 pm en el Hotel Camino Real-Periférico Sur. Lleva tu bandera, humos, papel picado. Nadie se baja de los autos. ¡El clásico nos pertenece!".

Esta tarde, a la llega del Guadalajara, un puñado de aficionados rojiblancos se presentó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a pesar de la pandemia.