América se impone 1-0 a las Chivas en el partido de ida

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- El partido de ida de la semifinal fue para las Águilas del América quienes se impusieron por la mínima a las Chivas Rayadas del Guadalajara en el estadio Akron en un encuentro celebrado este jueves 18 de mayo.

A los seis minutos el equipo local tuvo su primera oportunidad de la mano de Alexis Vega quien solo frente a la portería dio un tiro que fue atajado por Malagón y esa no fue la primera salvada del guardameta americanista, al 15' salvó nuevamente su portería en un encuentro que a esas alturas podría beneficiar al equipo rival.

Durante los primeros minutos el dominio en las jugadas a portería fue totalmente del Rebaño, quienes intentaron por varias vías abrir el marcador, pero en todas las ocasiones el héroe fue Luis Malagón.

Un gol al 32' silenció al Akron cuando el América abrió el marcador, pero tras verificar el VAR se confirmó el fuera de lugar del "Cabecita" Rodríguez y la anotación quedó eliminada para alivio de la afición tapatía.

A partir de ese momento, los de Coapa comenzaron a dominar el encuentro ante unas Chivas que no terminaban de comprender que estaban perdiendo el dominio del esférico.

La primera parte concluyó con un empate a cero goles, pero ofreciendo en espectáculo digno de Liguilla.

La parte complementaria comenzó con un cambio por parte del Azulcrema, salió Leonardo Suárez e ingresó Alejandro Zendejas en un intento por retener la pelota y proponer un juego más agresivo.

Al minuto 60, el recién ingresado Zendejas venció al portero de las Chivas y anotó para el América en un tiro cruzado.

En respuesta, Veljko Paunovic mandó tres cambios para intentar reponerse ante este descalabro, a la cancha ingresaron Pavel Pérez, Cristian Calderón y Carlos Cisneros en lugar de Roberto Alvarado, Jesús Orozco e Isaác Brizuela, respectivamente.

A pesar de los múltiples esfuerzos del Rebaño Sagrado, no lograron llegar al arco de Malagón, en cambio, comenzó a notarse la desesperación por terminar el encuentro e irse obligados a ganar por diferencia de dos goles al Coloso de Santa Úrsula.

El partido de vuelta se llevará a cabo el próximo domingo 21 de mayo en punto de las 20:00 hora centro en el Estadio Azteca y se transmitirá a través de TUDN.