América, sin temor a encarar al líder

México.- La tabla de posiciones del Clausura 2026 marca un presente distante entre Chivas y América, previo al Clásico de México. El Guadalajara marcha como líder y con paso perfecto, mientras que las Águilas apenas comienzan a levantar el vuelo y marchan en el octavo sitio.

Pero en el "Nido" esta situación pasa a segundo plano. Henry Martín, capitán de los azulcrema, niega preocupación o que el Rebaño sea favorito para este primer Clásico del año.

"Siempre he dicho, es un Clásico y no importa en el lugar que llegues, importa lo que hagas en la cancha. Sé que ellos vienen bien en la tabla, pero eso no implica que nosotros no les podamos ganar. Lo hemos hecho antes, ellos nos han ganado en casa, nosotros le hemos ganado en su casa, y vamos a ir por ello", lanzó la Bomba.

Después de un turbulento arranque de año, con dos empates, una derrota y sin ningún gol a favor, el América comienza a enderezar el rumbo. Ya hila cuatro duelos sin perder (tres triunfos) y ahora quiere consolidar el buen ritmo contra las Chivas en el estadio Akron.

"Nosotros queremos ser ese equipo que esté dando pasos firmes, que esté dando pasos contundentes. Nos estamos formando a nosotros tanto individual como colectivamente, y eso es lo más importante", agregó.

El momento del atacante mexicano no es el mejor, sabe que tanto él, como el equipo azulcrema están en deuda, por lo que ganar al acérrimo rival sería importante para la institución capitalina.