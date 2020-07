América sufre las bajas de Andrés Ibargüen y Emanuel Aguilera

El América ha informado el estado físico de los dos jugadores que salieron lesionados en el juego de la Jornada 1 ante el Pachuca. Y parece que no es nada bueno.

El defensa central argentino, Emanuel Aguilera, sufrió según el comunicado, "una contusión de vasto lateral (golpe a la altura del muslo) y rodilla izquierda. Su tiempo de recuperación demorará de su evolución y de su readaptación a la cancha". O sea, no se ve para cuando.

En tanto que el colombiano Andrés Ibargüen, registró una "distensión muscular en el bíceps femoral izquierdo. Su periodo de recuperación será de dos a cuatro semanas, dependiendo de su readaptación".

Así que las oportunidades están abiertas para los relevos, en caso de Aguilera, el uruguayo Sebastián Cáceres es quien debería entrar al quite y en el caso de Ibargüen, las opciones son más amplias con Leo Suárez, o el mismo Nicolás Benedetti, quien también se recupera de una grave lesión.