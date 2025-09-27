América vence 4-1 a Pumas en el clásico capitalino

Pumas con un contundente 4-1, en una edición más del clásico capitalino que se tiñó de azulcrema.

Aunque los universitarios sorprendieron al abrir el marcador en la primera parte, la reacción de los dirigidos por André Jardine fue implacable. Para el segundo tiempo, los de Coapa no sólo empataron, sino que desplegaron un juego ofensivo demoledor que dejó sin respuesta a la zaga auriazul.

Alejandro Zendejas fue la figura de la noche, con una actuación excelsa que incluyó un doblete y varias jugadas que levantaron a la afición de sus asientos. Lo acompañaron en el marcador otros dos tantos que sentenciaron el clásico y confirmaron la superioridad de los azulcremas.

El resultado pudo ser aún más abultado, pero la gran actuación de Keylor Navas, arquero costarricense de Pumas, evitó la catástrofe. A pesar de recibir cuatro goles, Navas fue clave para que la goleada no se convirtiera en escándalo, con al menos media docena de atajadas de mérito.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con este triunfo, el América no sólo reafirma su paso sólido en el torneo, sino que manda un mensaje claro de autoridad en la capital.