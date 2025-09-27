logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ATMÓSFERA MULTICOLOR

Fotogalería

¡ATMÓSFERA MULTICOLOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

América vence 4-1 a Pumas en el clásico capitalino

América se impone a Pumas con doblete de Alejandro Zendejas

Por Redacción

Septiembre 27, 2025 11:10 p.m.
A
Zendejas lideró la goleada azulcrema

Zendejas lideró la goleada azulcrema

Pumas con un contundente 4-1, en una edición más del clásico capitalino que se tiñó de azulcrema.

Aunque los universitarios sorprendieron al abrir el marcador en la primera parte, la reacción de los dirigidos por André Jardine fue implacable. Para el segundo tiempo, los de Coapa no sólo empataron, sino que desplegaron un juego ofensivo demoledor que dejó sin respuesta a la zaga auriazul.

Alejandro Zendejas fue la figura de la noche, con una actuación excelsa que incluyó un doblete y varias jugadas que levantaron a la afición de sus asientos. Lo acompañaron en el marcador otros dos tantos que sentenciaron el clásico y confirmaron la superioridad de los azulcremas.

El resultado pudo ser aún más abultado, pero la gran actuación de Keylor Navas, arquero costarricense de Pumas, evitó la catástrofe. A pesar de recibir cuatro goles, Navas fue clave para que la goleada no se convirtiera en escándalo, con al menos media docena de atajadas de mérito.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con este triunfo, el América no sólo reafirma su paso sólido en el torneo, sino que manda un mensaje claro de autoridad en la capital.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

América vence 4-1 a Pumas en el clásico capitalino
América vence 4-1 a Pumas en el clásico capitalino

América vence 4-1 a Pumas en el clásico capitalino

SLP

Redacción

América se impone a Pumas con doblete de Alejandro Zendejas

Rodrigo Huescas lidera en asistencias en la liga danesa
Rodrigo Huescas lidera en asistencias en la liga danesa

Rodrigo Huescas lidera en asistencias en la liga danesa

SLP

El Universal

El lateral mexicano se destaca en la Superliga Danesa con sus asistencias

Eduardo Berizzo queda fuera del Club León
Eduardo Berizzo queda fuera del Club León

Eduardo Berizzo queda fuera del Club León

SLP

El Universal

Guillermo Ochoa vuelve a perder en su segunda titularidad
Guillermo Ochoa vuelve a perder en su segunda titularidad

Guillermo Ochoa vuelve a perder en su segunda titularidad

SLP

El Universal