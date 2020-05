"Americanista", el estilo de vida que llevará a "Memo" Ochoa a Qatar

Guillermo Ochoa se mira en la Copa del Mundo Qatar 2022 como americanista, "un estilo de vida" que acompaña con "exigencia" propia y de la afición, luego de su destacada primera parte en el Clausura 2020, torneo en pausa por el coronavirus.

"No me gusta llamarlo obligación ni para resultados con el equipo o Selección, es un compromiso de cada quien, el compromiso conmigo es hacerlo de buena forma, al final las expectativas de la gente me las he ganado, he puesto el listón así, no me puedo pedir menos, sé lo que puedo dar, de ahí para arriba, siempre me exijo más, querer más cosas, hacer bien como compañero, ser solidario, trabajador, líder, pelear... Soy de casa, americanista, predicar con el ejemplo, porque ser americanista es un estilo de vida", presumió el portero de las Águilas, en videoconferencia con los medios de comunicación. "Me siento bien, de aquí al próximo Mundial y más allá del Mundial seguir por mucho tiempo en América".

En una breve retrospectiva a su carrera en Europa, "Memo" prácticamente no se reprocha demasiado.

"Me diría que disfrutara cada momento (en el futbol europeo), que no me presionara tanto, que no fuera tan duro conmigo, solo lo justo, me diría que las cosas saldrían bien, que pasarán buenos momentos y que también se va a sufrir", reflexionó el cancerbero. "Me diría que hay que enfrentar cada partido con menos ansiedad, solo poquito".

De vuelta a su orgullo azulcrema, Ochoa no dudó que el Club América estaría con los protagonistas de ligas importantes, como la Champions League o la española.

"Sí, te puedo hablar de América que es una institución con su historia, con las bases y fuerzas básicas, su estructura es fuerte con la gente en todas las áreas, entrar ahí en una Europa League o Champions, nos iría bien, porque hay clubes con mucha potencia, pero América estaría luchando ahí... Sin duda, América encontraría la manera de pelear y estar ahí (entre los mejores)".

Salta en defensa del "Piojo" Herrera

Para Guillermo Ochoa, Miguel Herrera es el entrenador ideal del Club América. "Ya hizo historia y el vestuario no es para cualquiera", apuntó el arquero azulcrema.

"Miguel lo ha hecho, ha marcado historia en el club y lo sigue haciendo, es un entrenador que puede durar mucho en la institución, al americanismo le viene bien tener trabajo y planes de larga duración.

"Sin duda, Miguel sabe lo que es llevar un equipo como América, llevar vestidores como el de América, porque no es tan fácil que lo lleve alguien joven o novato o sin experiencia", destacó.

La semana pasada, la polémica explotó porque Giovani dos Santos mencionó que "El Piojo" era el mejor entrenador para los de Coapa, pero Carlos Reinoso, ídolo de las Águilas por su trayectoria como jugador y estratega, lo contradijo.

"Miguel lo ha hecho bien, nosotros lo hemos respaldado, seguiremos así, nos sentimos cómodos tranquilos y nos exige cuando se debe , por eso saca lo mejor de cada uno", fue la respuesta de Ochoa para respaldar a Herrera, quien ha llevado a las Águilas a campeonatos a lo largo de dos ciclos en el banquillo azulcrema.