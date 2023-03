AMLO envía emotivo mensaje a la Selección Mexicana de Beisbol

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- Este sábado, la Selección Mexicana de Beisbol debuta en el Clásico Mundial ante Colombia y el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, envió un mensaje de aliento al Tricolor comandado por Benjamín Gil.

"Somos razón, pero también pasión y en el beisbol se requieren las dos cosas. Es un juego de conjunto, técnica, pero sobre todo de mucho arrojo, eso es lo que caracteriza a los mexicanos en todos los deportes", dijo AMLO en su conferencia matutina de este viernes.

Asimismo, espera que la novena mexicana "cepille" a la Selección de Colombia, este sábado cuando hagan su debut en el Clásico Mundial, en el Chase Field, casa de los Diamondbacks de Arizona.

"No somos más que nadie, pero tampoco menos que nadie, para que mañana, con todo respeto, cepillemos a Colombia", dijo entre risas el líder del ejecutivo.

AMLO presumió gesta de Fernando Valenzuela con los Dodgers

Andrés Manuel López Obrador aprovechó el momento beisbolero en su conferencia para recordar la gesta de Fernando Valenzuela en la Serie Mundial de 1981, en su temporada como novato con Los Ángeles Dodgers.

El 23 de octubre de 1981, "El Toro" derrotó a toda la ofensiva de los New York Yankees y ganar el encuentro 5-4 para la novena angelina, una gesta que quedará en la historia del deporte nacional.

"Miren lo que hace un mexicano que ya es leyenda. Hasta a ahora, el mejor beisbolista mexicano de todos los tiempos, un indígena mayo... Miren lo que hizo como novato, tenía 21 años, pitchando en una Serie Mundial contra Yankees", dijo antes de mostrar el video.

¿Cuándo debuta la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol?

La Selección Mexicana de Beisbol debuta este sábado en el Clásico Mundial, ante Colombia.

México vs Colombia

Sábado 11 de marzo

13:38 horas (TCM)

Imagen Televisión