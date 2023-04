Ana Guevara: "Conade no va a pagar los 15 mdp" a Paola Pliego

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), descartó que sea este organismo el encargado de pagar los 15 millones de pesos a la esgrimista mexicana Paola Pliego por la demanda que interpuso la atleta por daño moral, luego de ser señalada de un falso positivo a doping en 2016.

"No va a pagar la Conade, el laboratorio tenía un seguro, ellos lo van a pagar y el seguro ya está avisado", indicó la exvelocista.

Guevara expresó que el "el juez determinó de manera alevosa adjudicarle el daño moral a la Conade sólo porque el laboratorio estaba dentro de la Conade".

Hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que será un Tribunal Federal quién haga la resolución final, específicamente informaría si la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) era la responsable de liquidar los 15 mdp a Paola Pliego, sin embargo, Guevara reiteró que el seguro se hará cargo, "sólo estaríamos esperando que el colegiado defina cuál va a ser el mecanismo para realizar la transacción".

La esgrimista Paola Pliego no pudo acudir a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016 debido a que unas semanas antes fue señalada de dar positivo en una prueba antidopaje, Ana Guevara puntualizó que la Conade no tuvo que ver en dicha baja.

"Fue alevoso -señalar a la Conade- y sacar al presidente de la Federación Mexicana de Esgrima y al propio Comité Olímpico Mexicano que decidió bajarla del equipo bajo dicho escenario, hay que recordar que el que inscribe a Juegos Olímpicos es el COM", sentenció Guevara.