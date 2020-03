Ana Guevara confirma cierre parcial del Centro de Alto Rendimiento por Covid-19

La Comisión Nacional del Deporte y Cultura Física (Conade), informó que la pentatleta Mariana Arceo se encuentra hospitalizada, pero estable luego de ser ingresada por Covid-19 del que se contagió en Europa.

La directora de Conade, Ana Gabriela Guevara señaló que el equipo de pentatlón que se encontraba en España, a su llegada al Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR), fue sometido al protocolo de revisión médica que reveló el cuadro de coronavirus.

Aunque Guevara no dio a conocer el nombre de la atleta, se sabe que es Mariana Arceo. Como medida para prevenir contagios, el resto del equipo con el que viajó Arceo así como su entrenador fueron aislados.

Su entrenador, Sergio Escalante, fue puesto en cuarentena, pues no presentó sintomatología. Arceo regresó el domingo pasado de un campamento que realizaba en España, junto a otros dos deportistas provenientes de Madrid, ciudad que es la cuarta más afectada por el virus que causó pandemia mundial.

Además de comunicar esto, cómo parte de los protocolos que tomó la Conade, se encuentra el cierre parcial del Centro Nacional de Alto Rendimiento donde solo permanecerán los atletas que se preparan rumbo a Tokio 2020.

El resto de los seleccionados que no son de primera fuerza se regresarán a sus casas con todas las garantías que tenían en el CNAR.

De igual forma se comunicó que ningún deportista podrá salir del país hasta nuevo aviso sin importar que sus competencias sigan en pie, aunque en la actualidad está prácticamente todo cancelado o aplazado.

Guevara comentó que actualmente hay 25 atletas fuera del país, pero son 14 los que por ahora tienen complicaciones para volver por el cierre de fronteras aéreas, el resto llegará a México en los siguientes dos días.