Ana Guevara percibe división de diputados

Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade, afirmó que irá a comparecencia en la Cámara de Diputados, con ánimo de conciliación, aunque señaló que en la Comisión del Deporte sólo hay un integrante inconforme (Ernesto D´Alessio) lo que da a entender "que la Comisión está dividida".

"Un diputado —agregó—, no puede hablar por la Comision. Hay votos a favor y en contra, así que hay división y por eso tengo la tranquilidad de que puedo presentarme ante ellos y esclarecer, todas las incógnitas que tengan".

Negó que el no haber entregado su Plan Nacional del Deporte tenga que ver con falta de trabajo: "No se puede tener la concepción de esto cuando el Plan de Desarrollo está en camino, van de la mano. A eso vamos a la comparecencia para explicarles y evidenciarles cómo está la Conade, cómo la encontramos y explicarles que sí hay un Plan Nacional de Deporte, y que debemos esperar acontecimientos".