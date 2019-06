Ana Guevara se dice serena ante "chismes"

La exvelocista Ana Gabriela Guevara habló respecto a la posibilidad de ser removida de su puesto como directora de la Conade, debido a los expedientes que abrió la Secretaría de la Función Pública por corrupción en el organismo que rige el deporte en México.

"No tengo nada que decir. La designación la hace el Presidente de la República y sólo el Presidente la puede revocar. Mi trabajo del diario ahí está", señaló Ana Gabriela Guevara.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió cuatro expedientes de investigación por presuntos actos de corrupción en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). Ana Guevara apuntó que los rumores sobre su salida de la Conade quedarán esclarecidos cuando terminen las auditorías de la Función Pública, por lo que por ahora sólo le resta continuar con su trabajo.

"Me queda ser paciente y ecuánime porque esas especulaciones quedarán esclarecidas al final de la auditoría que está llevando a cabo la Función Pública, que creo que es ahí donde se origina esta serie de rumores".

Además Guevara dejó claro que no tiene por qué ver al Presidente para apagar rumores sin fundamentos, y reiteró que lo que más desea es acabar con lo que denominó el "huachicoleo deportivo".

"No hablo con el Presidente para chismes, y no voy a hablar con él para aclararle chismes, finalmente repito, aplaudo que la decisión haya sido de la Función Pública, porque entonces eso me va a permitir darle vista a ese organismo y a todas las irregularidades que encontremos", señaló.

Luego de desechar la teoría de que si ella fue atleta tendría que actuar en consecuencia, se dijo "entre la espada y la pared" por las exigencias de los deportistas. "Si dejo de dar apoyo, entonces se me acusa de que soy una verdugo del deporte, pero si lo sigo dando como estaba, acuso a la corrupción que encontramos dentro de la Conade. El huachicoleo deportivo está vivo".

Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) comparecerá el lunes 8 de julio en el Congreso de la Unión, sobre los movimientos y cuestionamientos que rodean al deporte mexicano.En plena fractura entre atletas nacionales por varios cuestionamientos en las decisiones de la exvelocista y en vísperas de los Juegos Panamericanos de Lima (del 26 de julio al 11 de agosto), Ernesto D'Alessio, presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, confirmó la fecha en la que Guevara deberá responder a la confrontación."Acabamos de aprobar el formato para que la titular de la Conade venga a comparecer a la Cámara de Diputados. La fecha será el 8 del próximo mes [julio], a las 12 horas. Queremos que ella [Guevara] venga antes de los Juegos Panamericanos, porque nos informaron que ella viaja el día 13, dos semanas antes de que empiecen las competencias", dijo el diputado.Algunos de los temas que se discutirán entre los legisladores y Ana Gabriela serán la reducción de becas a los atletas, el manejo del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR), los Programas Operativos Anuales de las federaciones y el control y cantidad del presupuesto."Solicitamos a la Conade documentos que nos tienen que enviar para analizarlos antes de que comparezca", agregó D'Alessio.