Ana Guevara vuelve a postergar entrega de plan de trabajo

Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión de Cultura Física y Deporte (Conade) volvió a postergar la entrega de su plan de trabajo anual y responsabilizó a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de no hacerlo.

Según un comunicado de la misma Conade, Guevara no lo entregó debido "al cambio de operatividad por parte de la Hacienda y del Gobierno de la República". Ante lo anterior, se lee en el informe, no se presentó porque "no se quiere presentar un plan equívoco".

La exvelocista estuvo presente en la primera reunión ordinaria del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade) que se realiza en Acapulco, donde dijo la semana pasada que entregaría el plan de trabajo.

"El Gobierno de la República ha cambiado las reglas de operación. No hemos presentado el plan porque no queremos claudicar en presentar un proyecto equívoco y que luego las reglas de operación nos cambien el plan", mencionó ante los miembros del Sinade.

El retraso del plan de trabajo tiene un retraso de tres meses aproximadamente y se calcula que el organismo obtenga un presupuesto de 1,718 millones de pesos.

Guevara se encuentra contrarreloj, debido a que entre julio y agosto próximos se realizarán los Juegos Panamericanos de Lima, la competencia continental que, en múltiples disciplinas, repartirá plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.