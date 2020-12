Ancer y Ortiz felicitaron a Sergio Pérez por triunfo en la Fórmula 1

Los golfistas Abraham Ancer y Carlos Ortiz felicitaron a su compatriota, Sergio Pérez, quien ganó su primer Gran Premio de la Fórmula Uno.

Ninguno de los mexicanos vio la carrera de Sakhir, ya que se encontraban en la cuarta ronda del Mayakoba Classic al mismo tiempo en el cual "Checo" cruzó la bandera de cuadros.

"Venía en el hoyo 10 cuando mi caddie, Juan Pablo, me contó que había pasado, porque noté algunos movimientos entre los invitados", comentó Ancer, apasionado del automovilismo.

"Había estado muy cerca este año y tuvo mala suerte en muchas carreras. Qué bonito verlo levantar la copa, debe sentirse increíble. Le mando un abrazo y una fuerte felicitación. Me hubiera encantado ver la carrera, pero me tocó trabajar a la misma hora", añadió el tamaulipeco, quien terminó en la posición 12 en el certamen caribeño del PGA Tour.

Ancer ha declarado múltiples ocasiones que le hubiera gustado dedicarse al automovilismo, en caso de ser golfista. Ortiz, también nacido en Guadalajara, congratuló a Pérez: "Estamos muy orgullosos de él, en lo personal, lo admiro mucho y su victoria es para aplaudir y quitarnos la gorra: felicidades Checo".

Entre los tapatíos se cerró un círculo, ya que el piloto le mandó un mensaje al golfista, cuando ganó su primer torneo dentro del PGA Tour, hace un mes, en el Houston Open.