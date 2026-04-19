logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Padre Guilherme celebra misa techno en Plaza de Mayo por papa Francisco

Fotogalería

Padre Guilherme celebra misa techno en Plaza de Mayo por papa Francisco

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

André Jardine manda mensaje a quienes lo ponen fuera del América

Jardine evitó involucrarse en la trifulca tras la expulsión de Helinho y resaltó el respeto con el rival.

Por El Universal

Abril 19, 2026 06:21 p.m.
A
André Jardine manda mensaje a quienes lo ponen fuera del América

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- La cara del

América
cambió entre un partido y el otro. La eliminación

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


en la Copa de Campeones de la Concacaf despertó al equipo de las Águilas que le pegaron al Toluca, actual monarca del futbol mexicano.
Para el director técnico André Jardine, quien modificó de nueva cuenta su esquema al jugar sin centro delantero, era "fundamental" vencer al Toluca para mantenerse en los puestos importantes y pensar en Liguilla.
"Cuando el equipo no está funcionando, el entrenador busca de una u otra, a veces no te sale y te matan todos. Creo que aquí en América ya hemos visto demostraciones de reinventarnos, buscar formas distintas, que funcionen", manifestó el estratega brasileño.
Luego de quedar eliminados, Emilio Azcárraga Jean, propietario del equipo, visitó al club y además de hablar fuerte, hubo reunión con todo el plantel tras el fracaso a nivel internacional y respaldó el proyecto.
"Creo que la institución tiene grandes líderes, el patrón es nuestro máximo, siempre aparece en momentos importantes, sorprendió a todos. En un momento triste, apareció para decir que confiaba, que diéramos la vuelta rápido y que confiaba en todos", reveló Jardine.
Asimismo, nombres comenzaron a sonar para suplir a André. Situación que no incomodó al brasileño, al contrario, invitó a "que todos se suban al barco. Si ya se han bajado en estos tres años, pueden subirse de nuevo".
"No, la verdad no (le afectó). Sé el trabajo de la prensa, de estos youtubers que hacen por sacar contenido, generar interés, pero yo me enfoqué en lo que debía hacer. Fue una semana muy dura, lo confieso. Ganar la Concachampions era un gran objetivo", aseveró.

¿Qué dijo sobre la pelea en la cancha?

André Jardine dijo ignorar porqué comenzó la trifulca en las bancas y posteriormente en el campo tras la expulsión del brasileño Helinho, pero aseguró que se alejó de la situación "porque se conoce".
"No sé qué pasó, se calentaron todos, yo procuré alejarme un poco, me conozco y cuando entro en una pelea es difícil sacarme, quise estar fuera para no calentarme. Hay respeto mutuo al 'Turco' y su cuerpo técnico", concluyó el brasileño.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

André Jardine manda mensaje a quienes lo ponen fuera del América
André Jardine manda mensaje a quienes lo ponen fuera del América

André Jardine manda mensaje a quienes lo ponen fuera del América

SLP

El Universal

Jardine evitó involucrarse en la trifulca tras la expulsión de Helinho y resaltó el respeto con el rival.

Bayern Múnich celebra su 35º título alemán con gol de Kane
Bayern Múnich celebra su 35º título alemán con gol de Kane

Bayern Múnich celebra su 35º título alemán con gol de Kane

SLP

AP

Con 15 puntos de ventaja sobre Borussia Dortmund, Bayern Múnich amplió su récord de títulos en la liga alemana.

Cristiano Ronaldo lidera goleada de Al Nassr ante Al Wasl
Cristiano Ronaldo lidera goleada de Al Nassr ante Al Wasl

Cristiano Ronaldo lidera goleada de Al Nassr ante Al Wasl

SLP

EFE

Cristiano Ronaldo anotó su gol 969 y Al Nassr goleó 0-4 a Al Wasl para avanzar en Liga de Campeones de Asia.

México vs Brasil: Horario y canales para ver el partido de Leyendas
México vs Brasil: Horario y canales para ver el partido de Leyendas

México vs Brasil: Horario y canales para ver el partido de Leyendas

SLP

El Universal

Leyendas mexicanas y brasileñas buscan ofrecer un espectáculo memorable para la afición local.