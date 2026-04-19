André Jardine manda mensaje a quienes lo ponen fuera del América

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- La cara del

cambió entre un partido y el otro. La

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en lade la Concacaf despertó al equipo de las Águilas que le pegaron al Toluca, actual monarca del futbol mexicano.Para el director técnico, quien modificó de nueva cuenta su esquema al jugar, era "fundamental"para mantenerse en los puestos importantes y pensar en Liguilla."Cuando el equipo no está funcionando, elbusca de una u otra, a veces no te sale y te matan todos. Creo que aquí enya hemos visto demostraciones de, que funcionen", manifestó el estratega brasileño.Luego de quedar eliminados,, propietario del equipo, visitó al club y además de hablar fuerte, hubo reunión con todo el plantel tras el fracaso a nivel internacional y respaldó el proyecto."Creo que la institución tiene grandes líderes, el patrón es nuestro máximo, siempre aparece en momentos importantes, sorprendió a todos. En un momento triste, apareció para decir que confiaba, que diéramos la vuelta rápido y que confiaba en todos", revelóAsimismo, nombres comenzaron a sonar para. Situación que noal brasileño, al contrario, invitó a "que todos se suban al barco. Si ya se han bajado en estos tres años, pueden subirse de nuevo"."No, la verdad no (le afectó). Sé el trabajo de la, de estos youtubers que hacen por sacar contenido, generar interés, pero yo me enfoqué en lo que debía hacer. Fue una semana muy dura, lo confieso.era un gran objetivo", aseveró.¿Qué dijo sobre ladijo ignorar porqué comenzó la trifulca en las bancas y posteriormente en el campo tras la expulsión del brasileño Helinho, pero aseguró que se alejó de la situación "porque se conoce"., se calentaron todos, yo procuré alejarme un poco, me conozco y cuando entro en una pelea es difícil sacarme, quise estar fuera para no calentarme. Hayal '' y su cuerpo técnico", concluyó el brasileño.