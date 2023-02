André-Pierre Gignac ya renovó su contrato con los Tigres

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 2 (EL UNIVERSAL).- André-Pierre Gignac ha renovado su contrato con los Tigres.

El delantero de los felinos anunció que estará ligado con el equipo universitario al menos hasta el 2025.

"Les escribo con una gran noticia. Hoy me llena de alegría compartirles que me quedo en Tigres hasta el 2025. El club, cuerpo técnico, jugadores y especialmente ustedes me han dado la confianza de seguir luchando día a día con estos colores de esta gran institución", se lee en las redes sociales del francés.

El galo desde su llegada a México se ha puesto entre los mejores extranjeros que han arribado a la Liga MX y prueba de ello son sus múltiples campeonatos con los Tigres, sus títulos de goleo y además el récord de ser ya el máximo anotador del equipo.

Gignac durante su etapa como jugador de Tigres, el francés se ha consolidado como goleador del equipo y de la Liga MX.

En total presume 178 goles en 313 partidos jugados, situación que lo coloca como el máximo goleador del equipo regiomontano.

Su participación en la cancha marca la época dorada de Tigres, debido a que ha sido clave en los 4 títulos de Liga MX, los 3 campeón de campeones, la Concachampions 2020 y el trofeo de la Campeones Cup en 2018.