Andrés Guardado, con el sueño intacto de jugar su quinto Mundial

El mediocampista mexicano Andrés Guardado expresó su deseo de jugar su quinta Copa del Mundo y por tal motivo se aferra a mantenerse en una liga competitiva como la española y por ahora descarta jugar en la MLS de Estados Unidos.

El jalisciense apenas renovó contrato con Real Betis Balompié, justo para el 2022 cuando se desarrollará el Mundial de Qatar, mismo que anhela jugar y por ende trata de mantener en buen nivel aunque la decisión final será del técnico del Tricolor, que en estos momentos es el argentino Gerardo Martino.

Incluso aceptó que "Tata" Martino le ha brindado algún descanso y por eso no ha ido a los últimos partidos amistosos de la selección mexicana.

"Vamos a estar ahí cuando nos necesite. Me ha dado un poco de descanso, pero tengo la ilusión de mantenerme en la selección y llegar al quinto Mundial", expresó en los medios oficiales del cuadro bético.

Recordó que "sólo cuatro jugadores en la historia lo han conseguido, poder ser el quinto me ilusiona y me motiva mucho. Es uno de los motivos por los que me mantengo en Europa, por más que me quieran llevar a la MLS".

Guardado admitió que ha escuchado rumores de la MLS pero recalcó su intención por seguir en el viejo continente con el afán de ser considerado en el Tricolor.

"Suenan más los rumores que lo que ha sido. Las ganas de la gente de allá de verme de regreso. Soy consciente de que cuanto más tiempo esté en un nivel de exigencia como la Liga española, más posibilidades tengo de llegar al Mundial".

Andrés Guardado anhela igualar a legendarios como el alemán Lothar Matheus y el italiano Gianluigi Buffon, así como a sus compatriotas Rafael Márquez y Antonio Carbajal. El tapatío fue mundialista en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.